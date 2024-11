Povećanje poreza na imovinu u Boru maksimalno 10 procenata

Članovi Gradskog veća u Boru usvojili su na današnjoj sednici pet odluka, koje neće biti u skupštinskoj proceduri. Prema jednoj od njih visina poreza na imovinu za privatna lica naredne godine neće biti uvećavana za više od 10 odsto, a otvoren je i konkurs za sufinansiranje radova za energetski ugrožene kupce.

BOR – Porez na imovinu koji će građani Bora plaćati naredne godine, biće uvećan maksimalno 10 odsto, iako je cena nekretnina i zemljišta u odnosu na 2023. godinu uvećana za tri do osam puta. Odlukom koju je usvojilo Gradsko veće na današnjoj sednici, za osnovicu će se uzimati važeća prosečna cena nekretnine, uz ograničenje grada za povećanje do 10 odsto, a javna rasprava o ovoj temi trajaće od 4. do 18. novembra.

„Prošle godine odluka o prosečnim cenama nije doneta u zakonom predviđenom roku, tako da je osnovica obračuna poreza za ovu godinu bila jednaka osnovici iz 2023. godine što znači da su prosečne cene nepokretnosti poslednji put utvrđene na osnovu kupoprodajnih ugovora iz perioda od 1. oktobra 2021. do 31. septembra 2022. godine. Cene nepokretnosti i zemljišta su u istom periodu 2023 i 2024 godine bile mnogo veće. S obzirom na to da je gradski budžet više nego solidan, a da se u sledećoj godini očekuje i njegovo povećanje, sveobuhvatnom analizom, na inicijativu gradonačelnika, odlučili smo da Odlukom o dopuni odluke o stopama poreza, za sve obveznike koji ne vode poslovne knjige, odnosno fizička lica, iznos poreza za 2025. godinu bude ograničen na maksimalno do 10 procenata povećanja“, kaže Dragana Živković Stojanov, načelnica Odeljenja lokalne poreske administracije Gradske uprave Bor.

„Pronašli smo zakonski način da se maksialno 10 procenata u odnosu na staro poresko rešenje, uveća porez na imovinu naših sugrađana. Da nije tako, morale bi da se primenjuju mnogo veće cene koje važe na tržištu. U poređenju sa 2023. godinom cena stanova je 2 i po puta veća, kuća 5 puta, poljoprivrednog zemljišta osam puta, a šumskog četiri puta veća cena. Da ne bismo izvršili pritisak na sugrađane, jer se gradski budžet ne puni prvenstveno od poreza na imovinu, već od privrede i jake industrije, doneli smo odluku da se za fizička lica porez uveća maksimalno 10 procenata, dok za privredu važe aktuelne cene“, naglasio je Aleksandar Milikić, gradonačelnik Bora

Između ostalog, usvojena je oduka o raspisivanju Javnog poziva energetski ugroženim kupcima za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova. Ona podrazumeva da će svi oni koji po republičkoj Uredbi spadaju u ovu kategoriju, između ostalog oni koji primaju socijalnu pomoć, dečiji dodatak, koji su slabijeg materijalnog stanja, penzioneri sa niskim primanjima ili zdravstveno ugrožene osobe imati pravo na subvencije republike i grada od 90 odsto na radove na termoizolaciji fasade, zameni stolarije, kotlova, instalacije ili postavljanju toplotnih pumpi. Prijava na konkurs biće otvorena sredinom novembra i trajaće do kraja godine.