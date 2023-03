Poziv poljoprivrednicima za upis u eAgrar

BOR – Organizovana pomoć pri registraciji poljoprivrednih domaćinstava na portal e-Agrar u Boru biće nastavljena u ponedeljak i utorak u Domu kulture, od 9 do 15 sati, koju će raditi Poljoprivredno savetodavna služba Negotin. Nakon toga, od srede do petka, od 9 do 14 sati u svim seoskim mesnim zajednicama, radnici Gradske uprave pružaće pomoć meštanima u prijavljivanju na ovaj portal.

Registracija poljoprivrednih domaćinstava, kojih u Boru ima nešto više od dve hiljade, trebalo bi da se završi do 31. marta. Proces je jednostavan, a od dokumentacije je potreban izvod iz biljne proizvodnje i mobilni telefon sa instaliranom aplikacijom. Poljoprivrednici mogu sami da završe kompletnu proceduru, a ako nemaju tu mogućnost obezbeđena im je pomoć.

Registracija na ovaj portal je obaveza za sve poljoprivredne proizvođače, jer na taj način oni dobijaju mogućnost da, znatno jednostavnije, prijavljuju sve promene do kojih dolazi i da elektronskim putem konkurišu za subvencije.