Pravo glasa i biračka mesta

BOR – Pravo da glasaju od kuće imaju stari i nemoćni, kao i osobe koje iz zdravstvenih razloga ne mogu doći do biračkog mesta, ako su se prethodno prijavili Radnom telu Republičke izborne komisije u Boru. Oni mogu danas (20.juna) da se prijave radnom telu na telefone 030/423-179 i 421-199 ili ih za glasanje od kuće može prijaviti neko od članova porodice, a da se prijave mogu i biračkom odboru na sam dan glasanja, kako je to bilo i do sada do 11 sati.

Inače, pravo glasa na parlamentarnim izborima u Boru ima 42.229 birača, za 1.032 manje u odnosu na poslednje izbore održane u martu 2018. godine. Broj biračkih mesta je nepromenjen, tako da će 21. juna biti otvoreno ukupno 47 biračkih mesta. Među 15 gradova i opština u Srbiji u kojima se ove godine ne održavaju lokalni izboru pet je iz istočne Srbije. To su gradovi Bor i Zaječar i opštine Negotin, Majdanpek i Kladovo.