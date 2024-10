Pravo na olakšice za komunalne usluge za više građana Bora

Na osnovu odluke Skupštine grada Bora, od nove godine će porodice koje imaju po članu porodice manja primanja od republičke minimalne zarade imati pravo na 50 odsto oslobađanja plaćanja. Stambene zgrade moći će da konkurišu za sanaciju ili rekonstrukciju fasada, koje će biti sufinansirane iz gradskog budžeta.

BOR – Među odlukama koje su usvojili odbornici Skupštine grada Bora na poslednjoj sednici među najznačajnijijm su promena odluke o pravu na subvencionisano plaćanje komunalnih usluga i bespovratnom sufinansiranju sanacije fasada zgrada u Boru.

Prema prvoj odluci, pravo na 50 odsto umanjenja plaćanja komunalnih usluga, osim kategorija koje su i do sada imale pravo na to, od početka naredne godine biće imaće pravo i sve porodice koje po članu domaćinstva imaju manji prihod on minimalne republičke zarade, koja će za 2025. godinu iznositi 53.592 dinara. Kako je rečeno ovom prilikom cilj je da se donekle uskladi razlika u platama koje imaju zaposleni u kompaniji Ziđin i u ostalim sektorima, a 50 odsto komunalnih usluga za porodice koje ostvare ovo pravo biće finansiran iz budžeta Grada Bora.

Kako je na sednici naglasila Slavica Kozić, načelnica Odeljenja za privredu i društvene delatnosti Gradske uprave Bor, dok se ne steknu uslovi u Centru za socijalni rad, podnošenje i obrada dokumentacije radiće se u Gradskoj upravi.

Odlukom o bespovratnom sufinansiranju sanacije fasada zgrada u Boru, predviđeno ja da Grad za spoljnu izolaciju fasada zgrada izdvoji 70 odsto sredstava, a skupštine stanara preostalih 30 odsto. Na taj način povećava se energetska efikasnost objekata i u letnjim i u zimskim uslovima, čime se smanjuje i potrošnje energenata za grejanje i korišćenje klima uređaja, čulo se na Skupštini grada Bora.

Prema rečima Klaudije Nikolić, načelnice Odeljenja za urbanizan, biće formirana komisija koja će na osnovu bodovanja donositi odluku o tome koje od prijavljenih zgrada, kada bude raspisan konkurs, ispunjavaju uslove. Odluku o mogućim izvođačima doneće Gradsko veće, a stanari će odlučivati kog izvođača smatraju najkvalitetnijim i najpovoljnijim.