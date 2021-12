Pred borskom publikom košarkašice i stonoteniseri

BOR – Košarkaši Bora u devetom kolu Prve regionalne lige grupa istok A gostuju u Vlasotincu istoimenoj ekipi. Bor je u prvih sedam utakmica zabeležio sve pobede i nalazi se na deobi prvog mesta sa Moravom koja ima utakmicu više, dok je Vlasotince pretposlednje, šesto, sa jednom pobedom iz sedam utakmica. Borskoj ekipi potrebno je da nastavi pobednički niz, s obzirom na to da prve četiri ekipe idu u plej of fazu takmičenja. Ovom pobedom definitivno ne bi ostale ni teoretske mogućnosti da se ne plasira u borbu za ulazak u viši rang. Bodovi koje prve četiri ekipe osvoje u ovoj fazi takmičenja u međusobnim duelima prenose se u nastavak, u plej of fazu, gde će se sastati sa četiri najbolje ekipe iz grupe istok B. Za sada je u ovoj grupi niški Marinos prvi sa osam svih osam pobeda i oni su sigurnu učesnici plej ofa. Na drugom mestu su Panteri iz Vranja, slede Aktavis Akademi iz Leskovca i Jablanica iz Medveđe, koja ima isti broj poena kao ekipa Ratnici iz Niša. Sa ovim ekipama košarkaši Bora igrali su i prethodnih sezona, kada su uspeli da se izbore za plasman u viši rang takmičenja, drugu ligu Srbije.

Košarkašice Rudara 1903, u derbiju začelja tabele Druge lige Srbije dočekuju Srbobran. Borska ekipa je sa devet bodova, jednom pobedom i sedam poraza poslednja na tabeli. Srbobran ima bod više i deli deveto deseto i jedanaesto mesto sa Karaburmom i Starom Pazovom. Borskoj ekipi neophodna je pobeda, čime bi značajno povećala šanse za opstanak u ovom rangu takmičenja, što je prvenstveni cilj ekipe koja ove sezone prvi put igra u ovom rangu takmičenja.

U Sportskom centru „Bobana Momčilović Veličković“ u subotu se u organizaciji Stonoteniskog kluba Bor, održava 3.turnir Regionalne lige Stonoteniskog saveza centralne Srbije A. Osim drugog tima Stonoteniskog kluba Bor, na turniru će učestvovati još četiri ekipe iz centralne i južne Srbije.