Pred domaćom publikom košarkaši i fudbaleri

Borska publika će tokom vikenda moći da pogleda utakmice košarkaša Bora i fudbalera Zlota i Slatine. Počinje i takmičenje u Borskoj okružnoj ligi u fudbalu. Na gostovanjima su rukometašice, a košarkašice i kuglaši pauziraju u takmičenjima ovog vikenda.

BOR – Rukometašice Bora u 18. kolu Arkus super lige Srbije u nedelju u 17 sati gostuju u Novoj Pazovi ekipi Mladosti. Ovo će biti duel dve ekipe iste snage što pokazuju i rezultati u dosadašnjem delu takmičenja. Bor je posle 16 odigranih utakmica na osmom mestu sa 13 bodova, dok je Mladost na deobi šestog i sedmog mesta sa bodom više. U jesenjem delu prvenstva Bor je na domaćem terenu bio ubedljiv protiv Mladosti i pobedio 31:22, ali je domaća ekipa sada u mnogo boljoj formi u odnosu na jesenji deo. Pobedom u ovom duelu, Bor bi sa mnogo manje briga čekao završnicu takmičenja u najjačoj ligi kod nas u kojoj će ove sezone opstanak obezbediti samo osam najboljih ekipa.

Košarkaši Bora u petom kolu plej of faze takmičenja Prve regionalne lige dočekuju ekipu Topličanin iz Prokuplja. Bor je favorit u ovom meču s obzirom na to da je trenutno deli prvo mesto dok je Topličanin pretposlednji na tabeli. U prvom kolu borska ekipa je već pobedila Topličanin u gostima i očekuje se osvajanje nova dva boda. Za osvajanje prvog mesta i plasman u viši rang Boru su neophodne sve četiri pobede do kraja takmičenja.

U 17. kolu fudbalske Zone istok, Zlot u subotu u 15 sati dočekuje Lužnicu, Bor dan kasnije gostuje u Beloj Palanci ekipi Rajko Mitić, dok je Slatina u ovom kolu slobodna. Bor se na tabeli izdvojio sa Đerdapom na prve dve pozicije i ove dve ekipe će do kraja prvenstva najverovatnije voditi borbu za prvo mesto koje vodi u Srpsku ligu. Đerdap je prvi sa 40 bodova, Bor je na drugom mestu sa tri boda manje, treće i četvrto mesto zauzimaju Balkanski i Tanasko Rajić sa 32 boda. Slatina je na sedmom mestu sa 22 boda, dok je Zlot osmi sa 19.

Tokom vikenda počinju i utakmice u prolećnom delu prvenstva Borske okružne lige. Šarbanovac u subotu dočekuje Rudnu Glavu, a Krivelj dočekuje Radnički. Dan kasnije Brestovac na svom terenu igre protiv Urovice, a Nemetali gostuju ekipi Ključ. Sve utakmice počinju u 15 sati. Posle jesenjeg dela prvenstva na prvom mestu je Branik sa 40 bodova. Najbolje plasirana ekipa sa teritorije Bora je Šarbanovac na šestom mestu sa 29 bodova. Nemetali dele osmo i deveto mesto sa 19 bodova sa Urovicom, dok su Krivelj i Brestovac na deobi desetog i 11. mesta sa po 17 bodova.