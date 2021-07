Predsednik Vučić obišao rekonstruisanu brodsku prevodnicu na HE Đerdap 1

ĐERDAP – Predsednik Srbje Aleksandar Vučić obišao je rekonstruisanu brodsku prevodnicu na Hidroelektrani Đerdap 1 I najavio da će država uložiti još 380 miliona evra u Hidroelektranu Đerdap u narednih 10 godina, kako bi Đedap mogao da dobije dodatnih 50 megavata struje.

Predsednik je izjavio i da država ima ogromne planove za Prahovo i spremna je da uloži veliki novac, jer je to jedna od ključnih tačaka razvoja i velika je stvar za Srbiju ako se uspe u revitalizaciji tog područja.

Podsetio je da je u planu izgradnja brze saobraćajnice do Požarevca, i dalje do Velikog gradišta i Golupca, a namera je da se rade i drugi putevi u tom delu, kako bi se uvezao ceo istok Srbije, do Zaječara.

Vučić je obišao I radove na rekonstrukciji deonice državnog puta od Golog Brda do Kladova u dužini od 34 kilometra koje izvodi Štrabag, za koji kaže da je žila kucavica istočne Srbije, a rečeno je I da će obnova i rekonstrukcija puta od Zajčara do Negotina biti završena do 15. oktobra.

Obilasku je prisustvovao i ministar građevinarstva Tomislav Momirović, kao i predsednici opština istočne Srbije.