Predtakmičenje trubača u Boljevcu

BOLJEVAC – Među tradicionalnim manifestacijama koje se svake godine organizuju u Opštini Boljevac, jedna od značajnijih je „Predtakmičenje trubača“ za učešće na Saboru u Guči. Iako je prvobitni termin odložen zbog vanrednog stanja i korona virusa, ovaj događaj će ipak biti organizovan 17. jula.

„Turistička organizacija Opštine Boljevac 17. jula organizuje 23. manifestaciju Predtakmičenje trubača za učešće na Saboru u Guči. Termin je pomeren za mesec dana, zbog vanrednog stanja, pa je nakon potvrde da će Sabor u Guči ipak biti održan ove godine, počela priprema i za predtakmičenje. Do sada je prijavljeno desetak trubačkih orkestara, koliko ih je bilo i prethodnih godina, a svi zainteresovani mogu da kontaktiraju TO u Boljevcu„, kaže Marina Vasić, v.d. direktora TO ove opštine.

Predtakmičenje trubača je značajna manifestacija za promociju čitave opštine jer pruža mogućnost posetiocima da obiđu sve zanimljive lokaliteta na teritoriji Boljevca.

„Tom prilikom, osim samog takmičenja, organizuju i obilasci drugih atraktivnih turističkih lokaliteta: Bogovinske pećine, zavičajne kuće Ljubinke Savić Grasi u selu Ilino, manastira i značajnih kulturno istorijiskih spomenika„, kaže Marina Vasić, v.d. direktora TO ove opštine.

Bogatstvo prirode ovog dela istočne Srbije i talenat muzičara iz ovih krajeva, biće prezentovani i ove godine na Predtakmičenju trubača, pa su posetiocima garantovani dobar provod, zabava i uživanje svim čulima, poručuju organizatori.