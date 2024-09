Preventivni stomatološki pregledi u nedelju

BOR – Dom zdravlja Bor, po preporuci Ministarstva zdravlja Republike Srbije, u nedelju, 29.septembra od 8 do 17 časova organizuje besplatne stomatološke preglede za trudnice, porodilje, starije od 65 godina i decu, odnosno mlade do 18 i studente do 26 godina. Osim stomatoloških pregleda, po potrebi biće urađene i intervencije – popravke, vađenja ili lečenja zuba.

Ministar zdravlja istakao je značaj prevencije i zdravlja zuba za kompletno stanovništvo, posebno kod porodilja i trudnica.