Preventivni zdravstveni pregledi u nedelju

BOR – S obzirom na to da je fokus zdravstvene zaštite stavljen na prevenciju, u nedelju 3. marta, od 8 do 16 časova u oko 170 zdravstvenih ustanova širom Srbije biće organizovani preventivni pregledi.

Za pregled nije potrebno zakazivanje, građani treba samo da dođu do zdravstvene ustanove u periodu od 8 do 16 časova. Ovog vikenda planirani su preventivni pregledi štitaste žlezde, i to ultrazvučni pregled, kao i određivanje nivoa hormona štitaste žlezde.

Pregledi se organizuju za odrasle osobe koje ranije nisu imale detektovano oboljenje štitaste žlezde. Prevencija i rana dijagnostika od ključnog su značaja za pozitivan ishod lečenja svake bolesti.