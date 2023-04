Prijavljivanje poljoprivrednika na eAgrar od sutra do 14.aprila biće organizovano u u zgradi Gradske uprave na petom spratu u kancelariji 52 od osam do 15 sati. Do sada je na području Bora registraciju obnovilo70 odsto od ukupno dve hiljade i 500 poljoprivrednih gazdinstava.

