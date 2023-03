Prijavljivanje na eAgrar u opštini Majdanpek 

U Opštini Majdanpek registrovano je oko 1.200 poljoprivrednih gazdinstava koja ovih dana obnavaljaju svoj status u elektronskom registru. Iako je prvobitno bilo planirano da poljoprivrednici sami obavljaju registraciju, najveći broj njih pomoć traži u kancelarijama Fondacije za lokalni ekonomski razvoj u Majdanpeku i Donjem Milanovcu.

MAJDANPEK – U Opštini Majdanpek registrovano je oko 1.200 poljoprivrednih gazdinstava, koja ovih dana obnavaljaju svoj status u elektronskom registru, bez čega neće moći da konkurišu za republičke subvencije.

Iako je prvobitno bilo planirano da poljoprivrednici sami obavljaju registraciju, najveći broj njih pomoć traži u kancelarijama Fondacije za lokalni ekonomski razvoj u Majdanpeku i Donjem Milanovcu.

“Apelujem na sve poljoprivednike da se prijave, s tim što nemaju razloga za žurbu, s obzirom na to da je eAgrar objavio plan raspisivanja javnih poziva za ovogodišnje podsticaje i to za mleko od 3. do 15. aprila, davanja po hektaru od 3. do 15. maja, genetiku od 15. apila do 15. maja, pčele od 1. do 20. maja, krave za uzgoj teladi od 10. aprila do 10. maja i tov od 20. aprila do 10. maja”, naglašava Jasmina Stefanović iz FLER opštine Majdanpek.

Ona još napominje da će Fondacija biti tu za sve poljoprivrednike i prilikom elektronskog prijavljivanja za podsticaje, ukoliko sami ne budu bili u mogućnosti da to odrade.