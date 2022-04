Pripreme za izbore u Boru po planu

BOR-Pred predstojeće izbore u nedelju, članovi Gradske izborne komisije danas razvrstavaju izborni materijal po biračkim mestima, a u petak će biti raspodeljen biračkim odborima.

„Prema odluci Izborne komisije nema rezervnih listića, jer nikada ne izlaze svi glasači koji su upisani u birački spisak“, rekla je Ljubinka Jelić, skretar Gradske izborne komisije.

Od sutra će biti organizovano i prikupljanje podataka o građanima koja ne mogu da dođu na biračko mesto. To se odnosi na stare, bolesne, nemoćne i invalide. Na dan glasanja oni su u obavezi da se prijave komisiji od sedam do 11 sati. Ukoliko građanin nije dobio obaveštenje, on može da glasa nakon što mu članovi biračkog odbora utvrde identitet.