Prodavnica niskih cena „Svetofor“ u Boru

Borani od danas imaju mogućnost da u svom gradu pazare u jednom od maloprodajnih objekata „Svetofor“, ruskom trgovinskom lancu koji od 2009. godine postoji u Rusiji, a od 2017. godine i na teritoriji Evrope.

BOR – U Ulici „Save Kovačevića“ 31, u Boru, preko puta Novog groblja, otvoren je još jedan u nizu maloprodajnih objekata ruskog trgovinskog lanca „Svetofor“. Posećenost je, kao što se i očekivalo, na dan otvaranja bila velika.

„Velika je posećenost od samog starta, od osam sati jutros. Inače, market će raditi od 8 do 21 čas. Kupci bi ovde trebalo da dođu da se uvere u naše niske cene, koje su 20, pa čak i do 50 procenata niže od svih ostalih, konkurentskih trgovinskih lanaca. U našem asortimanu je 400 artikala. To su prehrambeni proizvodi, mesne prerađevine, smrznuti i konditorski proizvodi, a u neprehrani imamo robu za automobile i tekstilnu robu“, kaže Gordana Vićić, zamenica operacionog direktora trgovinskog lanca „Svetofor“.

U trgovinskom objektu „Svetofor“ u Boru, zaposleno je 15 radnika, ali će u skladu sa potrebama posla biti angažovano i više ljudi. Ono što „Svetofor“ izdvaja od ostalih srodnih trgovinskih lanaca, osim niskih cena, je paletno izlaganje robe, naglasila je Gordana Vićić.

Inače, prva prodavnica „Svetofor“ je otvorena 2009. godine u Rusiji u gradu Кrasnojarsk. Od tada popularnost prodavnica neprekidno raste. Pored 2500 prodavnica u Rusiji, kompanija „Svetofor“ od 2017. godine posluje i na inostranom tržištu, a prvi supermarket u Srbiji je otvoren 2020. i na samom početku je dobro prihvaćen od strane kupaca. Pred kraj 2022. godine u Srbiji je otvoreno više od 30 prodavnica po formatu „Svetofor“, a očekuje se otvaranje još 100 prodavnica.