Produžen raspust

SRBIJA, BOR – Zbog loše epidemiološke situacije,ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić doneo je odluku o izmeni Kalendara obrazovno-vaspitnog rada za osnovne i srednje škole na osnovu čega će neradni dani za učenike biti i 17. i 18. februar. Učenici će tako, spajanjem vikenda, državnog praznika i dodatna dva dana, imati ukupno devet slobodnih dana, a prvi radni dan biće ponedeljak, 21. februar.

Zbog trodnevnog produžetka jesenjeg raspusta u prvom polugodištu, kao i zbog ove odluke, škole su u obavezi da do kraja školske godine nadoknade dva radna dana, dok će školska godina biti produžena za tri dana, i umesto do 21. juna trajaće do petka, 24. juna ove godine.

Od ponedeljka 7. februara, u srednjim školama i i starijim razredima osnovne škole nastava će se odvijati po kombinovanom modelu, dok će đaci od 1. do 4. razreda osnovne škole nastavu pohađati neposredno, odlučio je Tim za praćenje i koordinisanje primene preventivnih mera u radu škola.