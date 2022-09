Produžen rok za prijavu Borana za subvencije za ogrev

BOR – Rok za prijavljivanje građana koji nisu priključeni na sistem daljinskog grejanja, za subvencije za nabavku ogreva na teritoriji grada Bora, produžen je do 30. septembra.

U lokalnoj samoupravi kažu da se do sada prijavilo pet hiljada domaćinstava, ali je rok produžen, kako bi se omogućilo da se prijave i oni koji to do sada nisu učinili. Planirano je da domaćinstva dobiju subvenciju u iznosu od 12 do 15 hiljada dinara za nabavku ogreva ili plaćanje struje.

Kako bi se prijavljivanje olakšalo najstarijim sugrađanima koji žive u seoskim mesnim zajednicama, napravljen je novi raspored dežurstava stručnih radnika Centra za socijalni rad, koji će od 20. septembra biti raspoređeni u seoskim mesnim zajednicama, kako bi građanima olakšali prikupljanje i predaju dokumentacije.

Oni će 20. septembra od 8 do 14 sati biće u Zlotu i Brestovcu, dan kasnije u Oštrelju i Slatini, 22. u Krivelju i Gornjanu i 23. u mesnim zajednicama Šarbanovac i Šarbanovac Timok. Naredne nedelje, 26. septembra oni će biti u Donjoj Beloj Reci i Bučju, 27. u Luki i Tandi, a 28. u Metovnici.

Sva dokumenta koja građani trebaju da podnesu su besplatna. Potrebna je kopija lične karte, potvrda o vlasništvu nad stanom ili kućom, potvrda iz javnog preduzeća za stambene usluge da domaćinstvo ne koristi usluge daljinskog grejanja i tekući račun podnosioca zahteva.