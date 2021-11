Produžena treća faza programa “Moja prva plata”

BOR-Rok za povezivanje i konačni izbor kandidata, koji predviđa treća faza programa“Moja prva plata“, a koji je za poslodavce iz privatnog sektora trajao do 15.novembra, produžava se do kraja meseca. Do tada mogu da se prijave i poslodavci iz javnog sektora. Na području borske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje 107 poslodavaca je ispunilo uslove predviđene javnim pozivom za uključenje 177 osoba.

“Do sada je 68 nezaposlenih povezano sa 59 poslodavaca, od toga je 28 privatnika iz Bora izabralo tridesetak mladih”, rekla je Lidija Načić, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje filijale u Boru.

Za 22 pozicije, na kojima je iskazana potreba za više od 30 osoba, niko nije konkurisao. U isto vreme poslodavci sa teritorije drugih filijala su odabrala 12 nezaposlenih sa evidencije borske Filijale. Konačni podaci o broju novozaposlenih biće poznati sredinom decembra.

Očekuje se da će u program „Moja prva plata“ u Srbiji biti uključeno deset hiljada mladih do 30 godina sa srednjim i visokim obrazovanjem bez radnog iskustva. Mesečna naknada za srednjoškolce je 22, a za one sa visokim obrazovanjem 26 hiljada dinara.