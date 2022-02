Produženi raspust

SRBIJA – Učenici osnovnih i srednjih škola od ponedeljka su na produženom februarsku raspustu. Spajanjem dva vikenda, državnog praznika i dodatna dva dana imaju ukupno devet slobodnih dana. Prvi radni dan biće ponedeljak, 21. februar, kažu u MInistarstvu prosvete. Oni apeluju na učenike i zaposlene u sistemu obrazovanja da tokom raspusta budu odgovorni prema sebi i svojim najbližima i poštuju propisane epidemiološke mere kako ne bi došlo do novih zaražavanja.

Zbog trodnevnog produžetka jesenjeg raspusta u prvom polugodištu, kao i zbog nove odluke, škole su u obavezi da do kraja školske godine nadoknade dva radna dana, dok će školska godina biti produžena za tri dana i umesto do 21. juna trajaće do petka, 24. juna 2022. godine.