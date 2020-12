Produženje mogućnosti za reprogram dugova u Boru

BOR – Upravni odbori borskih javno komunalnih preduzeća, Toplane, Vodovoda i 3. oktobra, doneli su odluku o kriterijumima za zaključenje Sporazuma o reprogramu dugovanja korisnika komunalnih usluga, kojom je predviđeno da će i ubuduće svi korisnici koji imaju veći dug za komunalije, moći da zaključe Sporazum o reprogramu, jer je trenutno ta mogućnost limitirana na kraj tekuće godine.

Članovi Gradskog veća u Boru dali su saglasnost na predloge odluka upravnih odbora, a konačnu odluku o tome doneće odbornici Skupštine grada.

Do sada je Sporazume o reprogramu dugova, ukupne vrednosti približno 36 miliona dinara, potpisalo 220 dužnika. Građani i dalje javnom sektoru duguju gotovo 500 miliona dinara, a reprogram se pokazao kao najbolji način da se te obaveze izmire, s obzirom na to da se pri potpisivanju privremeno otpisuje kamata do izmirenja duga i tokom redovog plaćanja rata, nakon čega se kamata otpisuje u potpunosti.