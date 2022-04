Projekat za izgradnju Tehnološkog inkubatora u pripremi

BOR – Menadžment Biznis inkubator centra u Boru očekuje da će u saradnji sa lokalnom samoupravom, u narednom periodu iznaći sredstva za izradu projektne dokumenatcije za gradnju Tehnološkog inkubatora. On bi trebalo da bude izgrađen na lokaciji uz postojeći objekat centra, u tri faze. Plan je da se u svakoj fazi izgradi po 1200 kvadrata poslovnog prostora.

„Prvoizgrađeni poslovni prostor koristiće zainteresovane start up firme sa proizvodnom delatnošću i one će biti u prizemlju. Sprat je namenjen za firme u IT sektoru i njihove kancelarije, kao i za dve laboratorije, ukoliko se Tehnički fakultet i Institut za rudarstvo i metalurgiju uključe u ovaj projekat“ kaže Radoica Trailović, direktor Biznis inkubator centra Bor.

Inače, agencija koja ocenjuje kvalitet razvoja malih i srednjih preduzeća u Srbiji, u prošloj godini dodelila je dva priznanja Biznis inkubator centru u Boru za uspešno poslovanje.