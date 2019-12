Proleće je u decembru 

BOR – „Jutro vedro i sveže, tokom dana sunčano i toplo… U većem delu zemlje do kraja sedmice pretežno oblačno, ali sa sunčanim intervalima i toplo iznad proseka za ovo doba godine… Sutra temperatura od 14 do 18 stepeni„. Ovako glasi većina izveštaja o vremenskim prilikama ovim dana i to ne bi bilo ni malo čudno da ne znamo da nam „ovih dana“ stiže Nova godina. Zima samo što nije, ali samo kalendarski, a komunalne službe umesto snega i leda, čiste i sakupljaju lišće. Da li vremešni Borani pamte ovakvo vreme u decembru i kako komentarišu Novu godinu bez snega?

„Za mojih šezdeset godina ne pamtim da je bilo ovako toplo, neverovatno je čudno. Nemamo osećaj da je Nova godina za desetak dana„, kažu Borani.

Narednih sedam do 10 dana zadržava se prolećno vreme, kažu prognostičari, mada će temperatura vazduha biti u blagom padu. Za vikend je moguća kiša, ali će i dalje biti izuzetno toplo.

Dakle, ako je suditi po vremenskim prilikama i najavama, pre bismo pomislili da počinje proleće, a ne zima, a meteorolozi kažu da prave zime neće biti čak do polovine januara. Kako onda doživeti pretprazničnu atmosferu i radovati se dolazećim zimskim čarolijama?!

Možda bi trebalo da se ugledamo na decu. Mališani se raduju praznicima i ne nedostaje im sneg jer uživaju u novogodišnjim ukrasima i dekorativnoj rasveti u gradu. Raduju se malim stvarima i ulepšavaju svet širokim osmesima. To bi mogla da bude topla poruka i odraslima za novu 2020. godinu.