Promenljivo vreme

SRBIJA/BOR – U Srbiji u subotu sunčano, ujutru na jugu i istoku oblačno sa slabom kišom, susnežicom i slabim snegom. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, krajem dana u skretanju na jugozapadni. Minimalna temperatura od -2 do 4, maksimalna dnevna od 6 do 12 stepeni.

U Boru u subotu prepodne umereno oblačno, popodne pretežno sunčano. Duvaće umeren, vetar. Minimalna temperatura, maksimalna dnevna 8 stepeni. U nedelju umereno oblačno, u ponedeljak i utorak sunčano, uz porast temperature.