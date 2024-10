U cilju promocije fizičkog i mentalnog zdravlja, u Ustanovi Sportski centar „Bobana Momčilović Veličković“ održana je tribina „Promocija zdravog života i usvajanje zdravih životnih navika“ na kojoj su govorili domaćini Aneta De Kandija, profesor sporta i fizičkog vaspitanja, Milenko Janićijević, prvak na međunarodnim takmičenjima u maratonu i pozorišni i filmski glumac Zoran Ćosić.

BOR – U Ustanovi Sportski centar „Bobana Momčilović Veličković“ u Boru održana je tribina „Promocija zdravog života i usvajanje zdravih životnih navika, promocija fizičkog i mentalnog zdravlja“ namenjena podizanju svesti, naročito kod dece, o značaju i ulozi fizičke aktivnosti za održavanje zdravlja. Gost tribine bio je pozorišni i filmki glumac Zoran Ćosić, takmičar Beolaser Lige, učesnik uličnih trka koji zajedno sa svojom porodicom, baveći se sportom, promoviše zdrav način života.

„Moja saradnja sa Borom potiče od trkačkog poznanstva sa Milenkom Janićijevićem, jer kad sa nekim podelite trkačku stazu onda je to mnogo ozbiljna povezanot, te sam na njegov poziv sa velikim zadovoljstvom došao da zajedno promovišemo nešto što jesete zdrav život, mentalno, fizičko i naročito duhovno zdravlje i da bavljenje sportom na način na koji se Milenko i ja bavimo, sve manje ima veze sa nekim sportskim dostignućima, već je to priča na jednom daleko višem nivou. To je kao i u svakom podvižništvu, susret sa sobom, sa svojim vrlinama i manama“.

„Imamo tri ciljne grupe i želimo da promovišemo sport, ne samo u sportskim klubovima, već kroz sekcije bazičnih sportova, atletike i plivanja, sekcije za sport osoba sa invaliditetom, odnosno rekreativno trčanje, gde je naš Milenko pravi predstavnik“, najavila je Aneta De Kandija.

Grad Bor podržao je ideju same sportske ustanove i borskih sportista, pa je i na ovom uvodnom događaju prisutne pozdravio Ivan Vučković, član Gradskog veća.

Ideja oragnizatora je da se i u naredom periodu održavaju slične promocije zdravih stilova života jer „fizička aktivnost može da zameni mnoge lekove, ali ni jedan lek ne može da zameni fizičku aktivnost“.