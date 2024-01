Proslava Božića u borskim hramovima

Hrišćanski vernici koji vreme računaju po julijanskom kalendaru danas obeležavaju Božić, najradosniji hrišćanski praznik, dan kada je u Vitlejemskoj pećini rođen Gospod Isus Hrist. U borskom Hramu „Sveti Đorđe“, prva liturgija održana je tačno u ponoć, a druga u jutarnjim satima, kojoj je uz bogosluženje i pričešće, prisustvovalo nekoliko stotina vernika.

„Ovo je praznik kada se sećamo čudesnog događaja u svetskoj istoriji kada se sin Božiji rodio kao jedan od nas, skromno u pećini. To nam govori da treba da budemo skromni, da pomažemo drugima, a ukoliko to ne možemo, da za njih uputimo molitve Bogu. Želimo da ove praznike svi provedu u miru i blagostanju sa porodicom, kako to naša vera i tradicija i nalažu“, poručio je u božićnoj čestitki vernicima starešina Hrama „Sveti Đorđe“ u Boru, protojerej Radoje Mijović.

I ove godine je za najmlađe, u saradnji sa kompanijom „Tekijanka“, organizovano lomljene česnice, a najviše sreće imala je sedmogodišnja Natalija Stanković, koja je na poklon dobila zlatnik.

Proslavi Božića prethodilo je obeležavanje Badnje večeri koja je osim u Hramu „Sveti Đorđe“ paljenjem badnjaka obeležena i u crkvama u borskim seoskim mesnim zajednicama. U crkvi „Svetih apostola Petra i Pavla“ u Brestovcu, čija je obnova završena prošle godine, deca su održala prigodan program, a svečano bogosluženje i paljenje Badnjaka pratio je i vatromet u porti ove crkve.

Posle Božića, drugog dana Srpska pravoslavna crkva slavi Sabor Presvete Bogorodice, koji je crkva posvetila bogomajci, dok se trećeg dana slavi Sveti arhiđakon Stefan.