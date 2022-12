Protest radnika „Srbija Ziđin Kopera“ zbog novog Pravilnika o radu

Sindikati kompanije „Srbija Ziđin Koper“ nisu postigli dogovor sa mendžmentom ove kompanije o novom Kolektivnom ugovoru niti o primeni Pravilnika o radu. Zbog toga su ispred generalne direkcije organizovani protesti zaposlenih, a traži se da se nastavi primena prethodnog pravilnika koji ima iste odredbe kao kolektivni ugovor koji je istekao tre godinu dana.

BOR – Više od hiljadu radnika kompanije „Srbija Ziđin Koper“ okupilo se na protestima ispred generalne direkcije ove kompanije, nezadovoljni novim pravilnikom i neuspešnim pregovorima o kolektivnom ugovoru.

Reprezentativni sindikati i menadžment ove kompanije nisu na sastanku 26. decembra postigli dogovor o Kolektivnom ugovoru niti o novom Pravilniku o radu. Kompanija Ziđin je predložila da cena rada od januara 2023. godine bude povećana za pet procenata i da uz to svim radnicima plata bude povećana linearno u rasponu od 5.000 do 5.300 dinara u zavisnosti od broja radnih sati u toku meseca. Sindikati ovaj predlog nisu prihvatili, već traže ukidanje novog pravilnika do potpisivanja kolektivnog ugovora, rečeno je na protestu. To bi značilo da bi se za osnovicu uzimala minimalna cena radnog sata koju propisuje socijalni savet, čime bi se zarade od januara povećale za 14,3 odsto i uskladile sa rastom životnih troškova. Takođe traži se i ukidanje ostalih odredbi koji je predvideo Novi pravilnik o radu koji je kompanija Ziđin donela 15. decembra, a tiču se isplati razlike u zaradi za invalida rada, obustava isplate solidarne pomoći, jubilarnih nagrada, godišnjih odmora i davanja krvi.

Pregovori će narednih dana biti nastavljeni uz posredovanje resornog ministarstva, a dalji koraci sindikata zavisiće od ovih pregovora.