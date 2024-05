Prva faza uređenja Akva parka ide predviđenom dinamikom

Prva faza uređenju Akva parka u Boru i rekonstrukcije otvorenih bazena trebalo bi da bude završena do juna naredne godine. Radovi su počeli krajem februara, a istovremeno u toku je i rekonstrukcija zatvorenih bazena.

BOR – Na platou ispred Sportskog centra „Bobana Momčilović Veličković“ i na otvorenim bazenima ove ustanove uveliko traju radovi predviđeni prvom fazom projekta izgradnje i uređenja Akva parka u Boru.

Prema rečima gradonačelnika Bora Aleksandra Milikića, koji je sa saradnicima obišao gradilište, dinamika radova je dobra i sve teče po planu dogovorenom sa izvođačima. Uređuje se deo plato, na otvorenim bazenima su skinute pločice i postojeći tobogan, biće uređena mašinska sala u koju će da bude novo postrojenje, pet novih tobogana i zamenjena cela instalacija. Ceo deo koji se radi u prvoj fazi biće dostupan građanima.

„Ovo je početak projekta velikog Akva parka u Boru. Prva faza će biti ekonomski deo, koji će po istim uslovima kao i do sada moći da koriste svi naši sugrađani. Naredne faze će biti proširenje Akva parka i njih nameravamo da završimo za dve do tri godine. S obzirom na to da otvoreni bazeni ove godine neće raditi, pojačali smo autobuski prevoz ka Borskom jezeru, koji će biti besplatan. Ono se već mesec i po dana puni kako bi stiglo do potrebnog nivo. Istovremeno se radi i ventilacija i krov na zatvorenim bazenima kako bi oni bili spremni za zimsku sezonu.“ – kaže Aleksandar Milikić.

U narednim fazama biće uređen drugi deo akva park koji će imati dodatne sadržaje i posebno će se naplaćivati. Prva faza radova trebalo bi da bude završena do juna naredne godine, tako da otvoreni bazeni ove sezone neće raditi. Grad Bor je za prvu fazu uređenje Akva parka iz budžeta izdvojio 640 miliona dinara.