Prva pobeda košarkaša Bora u Drugoj ligi Srbije

BOR – Košarkaši Bora pobedili su na domaćem terenu ekipu Konstantin iz Niša u sedmom kolu Druge lige Srbije 61:59. Boranima je to prva pobeda u ovom rangu takmičenja. Niška ekipa bila je favorit u ovom duelu jer je do sedmog kola zauzimala prvo mesto. Ipak Borani su dobrom igrom u napadu i u odbrani, posebno u poslednjoj četvrtini koju su dobili 15:5 i uspeli da dođu do pobede.

Košarkaši Rudara 1903 poraženi su u sedmom kolu Prve regionalne lige u Nišu od Marinosa ubedljivo 102:60. Sa devet osvojenih bodova borska ekipa je posle ovog kola na deobi trećeg, četvrtog i petog mesta sa Radnikom i Jablanicom.

Zbog pojave korona virusa u protivničkim ekipama utakmice koje je trebalo da igraju rukometašice i kuglaši su odložene.

Fudbaleri Bora pobedili su u 14. kolu Zone istok na domaćem terenu BSK iz Bogovine 1:0, dok je Slatina na gostovanju u Zaječaru bila ubedljiva protiv ekipe 019 i pobedila 7:2.

Posle ovog kola Bor je i dalje na deobi trećeg i četvrtog mesta sa Balkanskim iz Dimitrovgrada sa 28 bodova, dok je Slatina na petom mestu sa dva boda manje. Kolo pre kraja jesenjeg dela prvenstva prvo i drugo mesto na tabeli je negotinski Hajduk Veljko i Tanasko Rajić iz Pirota sa 33 bodova, dok su na začelju tabele Lužnica, BSK i Polom.

U Borskoj okružnoj ligi Nemetali su pobedili Bliznu 3:2, Šarbanovac je bio bolji od Krivelja 5:1, dok je Brestovac poražen na gostovanju u Kobišnici od prvoplasirane Sloge 5:0.

Bez obzira na to što je u ovom kolu bio slobodan Zlot je i dalje najbolje plasirana ekipa sa teritorije Bora, na trećem mestu sa 28 bodova. Brestovac je četvrti sa 27 bodova, Šarbanovac je sedmi sa 22 boda, Nemetali su osmi sa bodom manje, dok je Krivelj na deobi desetog i 11 mesta sa 11 bodova.