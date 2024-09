Prvi bodovi za rukometašice, fudbaleri nastavljaju sa pobedama

Sportski klubovi iz Bora koji nastupaju u ligaškim takmičenjima uglavnom su bili uspešni tokom vikenda. Rukometašice su osvojile prve bodove u Super ligi, fudbaleri Bora nastavili su niz pobeda, a medalje su doneli i borski karatisti.

BOR – Rukometašice Bora igrale su nerešeno 23:23 u drugom kolu Super lige Srbije na gostovanju u Nišu sa ekipom Naise. Cela utakmica bila je izjednačene, ekipe su se smenjivale u vođstvu. Ipak, šest minuta pre kraja utakmice Naisa je stigla do prednosti od dva gola 22:20, ali je tada Bor zaigrao znatno bolje u odbrani i napadu i golovima Isidore Sujić i Tamare Simonović stigao do izjednačenja, zatim, na minut pre kraja i do prednosti 23:22 golom iz sedmerca koji je realizovala Natalija Jonović. U poslednjem napadu Naise na dvadesetak sekundi pre kraja suđen je penal za domaću ekipu. Sa sedam metara uspešna je bila Olivera Nikolić. U borskoj ekipi najefikasnije su bile Jana Stanković i Tamara Simonović koje su postigle po pet golova, a kod Naise Milica Perović takođe sa pet golova. Posle ove utakmice Bor i Naisa imaju po jedan bod i dele osmo i deveto mesto, dok je na poslednjem desetom mestu Bekament bez bodova. Dve utakmice drugog kola još nisu odigrane između Jagodine i Medicinara i Železničara i Crvene Zvezde, ekipa koje su u prvom kolu ostvarile pobede. U narednom kolu Boranke dočekuju Partizan.

Fudbaleri Bora pobedili su u petom kolu Zone istok na gostovanju ekipu Gnjilan 2:1. Sa svih pet pobeda i 15 bodova Bor je na prvom mestu na tabeli ispred Timočanina i Hajduk Veljka koji imaju dva boda manje. I u ostalim utakmicama u ovom rangu gostujuće ekipe bile su uspešnije. Balkanski je savladao Lužnicu 3:1, Timočanin je bio bolji od Midžora 6:1, Rudar je pobedio Branik 3:2, a na utakmicama između Hajduk Veljka i Rtnja i Tanaska Rajića i Knjaza rezultat bio 2:1 za goste. U prvih pet kola jedino Knjaz i Lužnica nisu osvojile ni jedan bod i nalaze se na dnu tabele.

U Borskoj okružnoj ligi Slatina je na svom terenu pobedila Polet 2:0, Šarbanovac je u gostima savladao Nemetale 3:1, Zlot je u Rudnoj Glavi pobedio istoimenu ekipu 5:1, Brestovac je na gostovanju igrao 2:2 sa Slogom, a isti rezultat bio je i na utakmici između Blizne i Krivelja. Posle šestog kola najbolje plasirana ekipa iz Bora je Zlot na drugom mestu sa 15 bodova. Brestovac je četvrti sa bodom manje, Šarbanovac deli šesto i sedmo mesto sa Brodoremontom sa 12 bodova, Slatina osmo i deveto sa Polomom sa deset, Krivelj je 12 sa četiri, a Nemetali i Poreč su za sada bez bodova.

Na prvenstvu karate saveza unutrašnje Srbije takmičari karate kluba Bor osvojili su tri medalje. Lazar Mitić i Jovan Simonović osvojili su srebrne medalje, dok je Filip Bejić stigao do bronze.

Ivica Stanković, takmičar Stonoteniskog kluba „Koper“ iz Bora osvojio je prvo mesto na međunarodnom turniru „Zegin open“ u Severnoj Makedoniji u konkurenciji više od 30 vrhunskih takmičara. Borski klub koje se ove sezone pojačao, 28. septembra počinje takmičenje u Drugoj saveznoj ligi.