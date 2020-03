PSSS Negotin o merama za poljoprivrednike

Iz Poljoprivredne savetodavne stručne službe Negotin obaveštavaju proizvođače o daljim aktivnostima, koje su, shodno aktuelnoj epidemiološkoj situaciji, usaglašene sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, a koje podrazumevaju da svi poljoprivredni proizvođači sa sela mogu od 5 do 19 sati, isključivo na poljoprivrednim mašinama, i udaljeni najmanje dva metra jedan od drugog da se kreću bez ikakve dozvole. Dozvoljeno je pojedinačno donošenje mleka u otkupne stanice od 5 do 18 sati, a za sve ostale meštane, sem starijih od 70 godina, kretanje ostaje samo od 5 do 17 časova, uz zabranu okupljanja više od petoro ljudi na istom mestu i bliže od dva metra. Uz sve ove mere, obavezne su mere higijene i poštovanje zdravstvenih propisa u cilju sprečavanja širenja korona virusa.

