Raspisani javni pozivi o sufinansiranju programa mera aktivne politike zapošljavanja

BOR-Na osnovu odluke Ministarstva rada i socijalne politike o sufinansiranju programa mera aktivne politike zapošljavanja, uz učešće četiri lokalne samouprave borskog okruga, u ovoj godini na raznim poslovima biće angažovano oko 90 lica. Za te namene izdvojeno je blizu 17 miliona dinara. Javni pozivi su otvoreni za Grad Bor i Opštinu Negotin do 14.jula, za Majdanpek do 30. septembra i Kladovo do 1. novembra.

Kada je u pitanju mera samozapošljavanja jedan od uslova je da nezaposlene osobe imaju završenu obuku, jer bez nje ne mogu da konkurišu za ova sredstva. U Boru će biti organizovana 30.juna i 1. jula.