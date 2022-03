Raspisani predsednički izbori za 3. april

Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić raspisao je izbore za predsednika Srbije koji će biti održani 3. aprila. To su redovni izbori i održavaju se na pet godina.

Osim za predsednika Republike, 3. aprila održaće se i vanredni parlamentarni izbori, kao i izbori za gradove Beograd i Bor i još 11 opština u Srbiji.

Stranke i drugi imaju pravo da kandiduju svoje kandidate do 12. marta u ponoć. Ove godine je usaglašen taj rok za kandidate za parlamentarne, predsedničke i lokalne izbore“, rekao je Dačić. On je dodao da nigde ne postoji tehnički mandat predsednika Republike, te će on biti u punom mandatu bez obzira što su izbori raspisani. U tehničkom mandatu je jedino Vlada Srbije, dok je parlament raspušten.