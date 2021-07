Rekordan rod pšenice u negotinskoj krajini

BORSKI OKRUG – Žetva strnih žita na području Kladova i Negotina je počela. Prvi snopovi ječma pali su na području Ključa, a ubrzo i u negotinskoj krajini. Ovih dana paralelno se obavlja žetva ječma i pšenice. Procenjuje je se da je u borskom okrugu pod pšenicom oko 20.000, a još oko 4.000 hektara zauzima ječam. Ovogodišnji prvi prinosi strnih žita u ovom delu Srbije su iznad višegodišnjeg proseka, što je iznenadilo i stručnjake i vlasnike parcela.

„Prinosi su čak i iznad proseka za poslednje tri godine. U Kladovu su zabeležen rod pšenice od 4,5 do 6 tona po hektaru, a u Negotinu od 6 pa do čak 10 tona. To je izuzetno dobar rod za ovaj kraj, posebno ako se zna da se sada žita skidaju sa peskovitih i terena sa peskom i ilovačom koji su manje produktivni od zemljišta sa niskom crnicom odnosno černozemom. Kvalitet pšenice je, takođe izuzetan jer hektolitar ne pada ispod 81, 82, a vlažnost zrna je od 10 do 12 procenata sa malo primesa. Proizvođači bi uz dobar rod i kvalitet, trebalo da budu zadovoljni i trenutnom otkupnom cenom na tržištu koja je veća od prošlogodišnje, od 23 do 25 dinara po kilogramu. Zavisno od terena i površina, usluga kombajniranja je ove sezone od 80 do 100 evra po hektaru“ istakao je direktor Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Negotin Vladica Gavrilović

Ova sezone razvoj vegetacije je kasnio u odnosu na optimalne rokove, a bilo je i čestih kišnih perioda koji su odlagali sazrevanje žita, tako da agronomi procenjuju da će sva strna žita u borskom okrugu biti požnjevena do avgusta, uključujući i uljanu repicu koja je posejana na oko 550 hektara.