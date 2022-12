Rekultivacija gradske deponije u Boru

Problem koji se često dešavao sa samozapaljivanjem gradske deponije u Boru se, u saradnji sa kompanijom Ziđin, rešava. U toku je uređenje kompletnog prostora na kome se nalazi deponija, otpad koji je decenijama odlagan, premešta se i biće nasut zemljom, a uređuju se i pristupni putevi.

BOR – Kompanija Ziđin organizovala je, na zahtev Grada Bora i Javno komunalno preduzeće „3. oktobar“, uređenje gradske deponije. Od sredine novembra teška mehanizacija, bageri i buldožeri, bili su angažovani, kako bi se otpad koje se godinama nalazi na ovom mestu uklonio i smestio u deo gde će nakon toga preko njega biti nasuta zemlja, a ceo teren, obuhvatajući i prostor gde se nalazila deponija, biće ozelenjen. Time će se između ostalog sprečiti mogućnost da dođe do požara u starom delu gradske deponija, koji je često bio problem do sada. Otpad koji se bude prikupljao u gradu biće u narednom periodu, kao i do sada odlagan na novom delu deponije.

Javno komunalno preduzeće „3. oktobar“ nije moglo samostalno da uradi ovaj posao, jer nema tešku mehanizaciju koja je potrebna, a deponije su bile visoke pet i više metara. Raščišćavanje i uređenje deponije organizovano je kao donacija kompanije Ziđin.