Rezultati sportskog vikenda

U ligaškim takmičenjima tokom vikenda rukometašice Bora poražene su od Bekamenta, košarkaši i stonoteniseri zabeležili su pobede, a strelci metalca učestvovali su u finalu Kupa Srbije u Novom Sadu.

BOR – Rukometašice Bora poražene su u 14. kolu Arkus super lige Srbije na gostovanju u Aranđelovcu od drugoplasirane ekipe Bekamenta BB 33:25, u poluvremenu 14:13. Domaćini su opravdali ulogu favorita u ovoj utakmici, ali je borska ekipe uspevala da drži priključak do sredine drugog poluvremena. Kod rezultata 20:19 Bekament je uspeo u dve serije da za manje od 10 minuta stigne do sedam golova prednosti 27:20 i tu razliku su zadržale do kraja utakmice. U borskoj ekipi najefikasnija je bila Teodora Majkić sa osam golova, dok je kod Bekamenta šest pogodaka postigla Zoe Petrović, ali su još tri rukometašice postigle po pet pogodaka. Posle ovog kola Bor je sa devet bodova na devetom mestu, ispred Kikinde koja ima 7 i Pančeva sa pet bodova. U narednom kolu Bor na svom terenu dočekuje Pančevo u jednoj od presudnih utakmica za opstanak u najjačem rangu takmičenja kod nas.

Košarkaši Bora pobedili su u poslednjem kolu prvog dela takmičenja Prve regionalne lige grupa istok B, na gostovanju u Medveđi ekipu Jablanice 79:67. Sa 27 bodova Bor je ovaj deo takmičenja završio na prvom mestu, a sledeće nedelje počeće takmičenje u plej ofu, gde će igrati po dva meča sa prve četiri ekipe iz grupe istok A, Konstantinom, Panterima, Topličaninom i ekipom Bin. Bor će ovu fazu takmičenja započeti sa drugog mesta, sa 11 bodova, bodom manje od niškog Konstantina.

Takmičari streljačkog kluba Metalac učestvovali su tokom vikenda na finalnom turniru Kupa Srbije u Novom Sadu. Seniorska ekipa plasirala se na peto mesto u gađanju vazdušnim pištoljem, dok je junioru Mladenu Miškoviću ulazak u najboljih osam izmakao za dva kruga.

Stonoteniseri Kopera pobedili su u 12. kolu Kvalitetne lige Srbije Knjaževac 4:2 i posle ovog kola nalazi se na drugom mestu iza ekipe Antispin iz Niša sa kojom igraju sledeći meč 25. februara.