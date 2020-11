Romelu Selimoviću, prvaku države i sveta u karateu potrebna pomoć za odlazak na takmičenje u Poljsku

ZAJEČAR – Romelo Selimović ima 11 godina i ide u osnovnu školu Đura Jakšić, karate trenira već tri godine u klubu TENSHI. Ove godine je osvojio prvo mesto na državnom rakmičenju, a prošle je postao i prvak sveta u svojoj kategoriji.

“Ja posle škole kad god dođem kući odmah uzmem da da vežbam kate, borbe, tehnike i uglavnom prošle godine sam se stalno spremamo i više nego što smo imali treninge zato što sam znao koliko da će takmičenje na svetskom prvenstvu biti teško.” – kaže jedanaestogodišnji Romelo.

Da bi se ostvarivali vrhunski rezultati, neophodna su finansijska sredstva, Ivan Selimović, Romelov otac kaže da mu uopšte nije lako da obezbedi novac za podršku svom sinu.

„Ja se borim koliko mogu da mu pružim to, ali jako je teško ovo vreme. Drugo, zahvalio bih se prvenstveno njegovom terenu Seleni Ivanović koja mnogo doprinosi i radi za njegov dosadašnji uspeh.“

Reči hvale o Romelu ima i njegov trener Selena Ivanović i dodaje da je on sada u stadijumu gde mu je potrebna šira pomoć kako bi nastavio sa vrhunskim rezultatima.

„Ono što njemu sada treba je podrška drugih ljudi koji mogu da doniraju za ovakvog sportistu. Svako takmičenje jako skupo košta, jer nije to samo to takmičenje već mi preko godine imamo seminare, imamo pripreme, tako da ne može se samo otići na to takmičenje, odnosno na neko veće prvenstvo, bez bilo kakvih priprema i to jako puno košta. Ovakav takmičar zaista treba da se podrži.“

Romelov uspeh prepoznalo je i Društvo Roma Zaječar koje je i organizovalo konferenciju za novinare, kako bi, prema rečima Miljana Rašića – predsednika Udruženja „Društvo Roma Zaječar“, širu javnost upoznali sa malim prvakom sveta i države u karateu i apelovali za pomoć u daljem napredovanju jedanaestogodišnjeg Romea.

„Cilj nam je da pomognemo, da se trudimo da, ako ne ništa drugo, da zastupamo neke njegove interese i da budemo na neki pozitivan način okosnica ili pak deo njegovog uspeha.“

Već za mesec dana ovaj uspešni karatista putuje u Poljsku na takmičenje, ustvari, trebalo bi, ukoliko se prikupi dovoljno novca koji je neophodan za put.