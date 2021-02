Rukometašice Bora ponovo među četiri najbolje ekipe u Srbiji

BOR – Rukometašice Bora uspele su da nastave pobedničku seriju u superligaškom i kup takmičenju Srbije i savladaju Medicinar iz Šapca u četvrt finalu Kupa Srbije, ali tek posle izvođenja sedmeraca.

Utakmica je od početka bila neizvesna. Ekipe su se smenjivale u vođstvu, a Medicinar je na kraju prvog poluvremena imao minimalnu prednost 15:14. Do sredine drugog poluvremena vodila se slična borba, ali je Medicinar desetak minuta pre kraja regularnog dela uspeo da stigne do tri gola prednosti, 26:23. Ovu prednost Šapčanke su zadržale do dva minuta pred kraj utakmice 29:26 i kada je delovalo da je utakmica rešena, borska ekipa je dala maksimum. Uspele su da iskoriste sedmerac, potom da se odbrane i preseku poslednji napad gošći, a kapiten Boranki Tamara Simonović je postigla dva pogotka, što je bilo dovoljno da stignu do nerešenog rezultata 29:29. Nerešeno je bilo i posle serije od pet sedmeraca 32:32 u kojoj su obe ekipe bile precizne po tri puta i po dva puta promašile gol. Utakmica je rešena tek u šestoj seriji u kojoj je presudio pogodak Marine Glišović i sjajna odbrana Tijane Ilić, koje su Bor odvele do pobede.

Najefikasnije u borskoj ekipi bile su Tamara Simonović i Marina Glišović sa po devet pogodaka, a kod Medicinara najefikasnija je bila Aleksandra Krstić koja je takođe postigla devet golova.

Završnica kupa Srbije igraće se sredinom marta, a osim rukometašica Bora na njoj će, kao i prošle godine, igrati Jagodina, Naisa i Bekament BB.