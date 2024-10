Rukometašice Bora poražene na gostovanju u Jagodini 25:22

Posle dve nedelje pauze, takmičenje u Super ligi za rukometašice nastavljeno je utakmicama četvrtog kola. Bor je poražen na gostovanju u Jagodini i posle ovog kola zauzima peto mesto.

BOR – Rukometašice Bora poražene su u četvrtom kolu Super lige Srbije na gostovanju u Jagodini od istoimene ekipe 25:22. Boranke su većim delom utakmice bile ravnopravne sa domaćom ekipom koja godinama važi za jednu od najjačih u Srbiji, sve do 15. minuta pred kraj kada su pale u igri dozvolile Jagodini da stigne do tri gola prednosti, koju je održala do kraja utakmice. Najefikasnija u borskoj ekipi bila je Natalija Jonović sa 11 pogodaka, dok je u ekipi Jagodine Aneta Adžić postigla devet.

Posle ovog kola Bor je sa tri osvojena boda, jednom pobedom, jednim nerešenim rezultatom i dva poraza na petom mestu iza Železničara koji ima sve četiri pobede, Medicinara i Jagodine koji imaju po sedam bodova i Crvene Zvezde sa šest.

U narednom kolu 14. oktobra, Boranke u 18 sati dočekuju ekipu Medicinar iz Šapca.