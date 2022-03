Rukometašice i košarkaši u derbi utakmicama

BOR – Rukometašice Bora u 16. kolu Arkus super lige Srbije u nedelju u 19 sati dočekuju Beograd u derbiju donjeg dela tabele. Borska ekipa je u jesenjem delu prvenstva u gostima poražena od Beograda 28:26 i to je jedina pobeda koji ova ekipa ima u dosadašnjem delu takmičenja. Ukoliko rukometašice Bora pobede u ovom duelu, gotovo sigurno će obezbediti opstanak u najjačem rangu takmičenja kod nas, s obzirom na to da su sa osam bodova desete na tabeli i imaju pet bodova više od Beograda koji na pretposlednjem mestu u zoni ispadanja. Do kraja takmičenja ostalo je još sedam kola, a Boranke će posle Beograda igrati sa Crvenom Zvezdom koja je na poslednjem mestu

Košarkaši Bora u četvrtom kolu plej ofa Prve regionalne lige grupa Istok u subotu u 12 sati i 30 minuta gostuju u Nišu ekipi Marinosa u derbi utakmici vrha tabele, koja bi mogla da odluči o plasmanu u viši rang takmičenja. Obe ekipe u dosadašnjim mečevima imaju po osam pobeda i jedan poraz i dele prvo, drugo i treće mesto sa Moravom iz Vladičinog Hana sa po 17 bodova. Samo prvoplasirana ekipa iz plej of faze takmičenja će se plasirati u Drugu ligu Srbije u kojoj se Bor takmičio prošle godine.

Rukometaši Bora i Borskog jezera gostuju u 15. kolu Prve regionalne lige. Bor putuje u Petrovac na Mlavi na meč sa ekipom Sloge, dok Borsko jezero ide u Lozovik gde gostuje Udarniku u derbiju začelja tabele. Bor je peti na tabeli sa 12 osvojenih bodova, dok je Borsko jezero sa dva boda pretposlednje na tabeli i nalazi se u zoni ispadanja. Poslednje mesto zauzima Udarnik koji u dosadašnjem takmičenju nema ni jedan bod. U prvom delu sezone Borsko jezero je na domaćem terenu porazilo Udarnik 32:26.