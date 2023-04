Rukometašice u neizvesnoj završnici lige

BOR – Rukometašice Bora poražene su u 20. kolu Arkus super lige Srbije na gostovanju u Nišu od ekipe Naise 27:21. Posle ovog kola borska ekipa je na sedmom mestu sa 15 bodova, i preti im ispadanje iz lige jer osmi Radnički ima bod manje, Naisa ima 13, ali oba tima imaju i po utakmicu manje i povoljniji raspored od Bora.

Fudbaleri Bora pobedili su u četvrtom kolu prolećnog dela prvenstva Zone istok Slatinu 4:0, a Zlot je istim rezultatom na svom terenu pobedio Ozren.

U Borskoj okružnoj ligi Krivelj je pobedio Brestovac 4:1, a istim rezultatom završena je i utakmica između Šarbanovca i Nemetala.

Na Kik boks evropskom kupu „Srbija Open“ koje je održano tokom vikenda u Beogradu takmičari Kik boks kluba Bor osvojili su šest medalja. U kategoriji seniora do 57 kilograma Boban Nikolić je zauzeo prvo mesto, a u kategoriji do 60 kilograma, zlato je osvojio Damir Sejdija. Na prvo mesto plasirao se i Uroš Krstić u kategoriji juniora do 70 kilograma i Mihajlo Veljković u konkurenciji mlađih juniora. Petar Dinić je osvojio srebrnu medalju u istoj konkurenciji do 60 kilograma, a bronzanu medalju osvojila je i Branka Vlasimirović u konkurenciji starijih kadeta.