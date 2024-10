Ružičnjak na prilazu borskoj topionici i fabrici sumporne kiseline

Koliko znate o zelenom rudarstvu? Možete li zamisliti da u fabrici cvetaju ruže u okviru rudarskog kompleksa? Pokazaćemo vam slike i video zapise koji će biti mnogima neverovatni.

BOR – Na površini od 5.225 metara kvadratnih zasađeno je 18 vrsta ruža, a ima ukupno 14.155 stabala ruža. Na ovaj način Ziđin grupa pokazuje koliko joj je ova poslovnica u Srbiji značajna i koliko želi da razvija rudarstvo i metalurgiju u harmoniji sa prirodom i životnom sredinom.

“Na ovom prostoru je nekada bilo odlagalište topioničke šljake. To područje je izgledalo kao u horor filmovima, a radnici koji su bili na putu do svojih radnih mesta mogli su da vide samo jedno sivilo I okruženi su bili crnom bojom. Danas, kada dolaze na posao, mogu da vide boje koje ove ruže pružaju. Vrlo često nas pitaju da li mogu da uberu neku ružu i ponesu je sa sobom, što verujem da se zaista I dešava, jer su one neodoljive„, kaže Ivana Jenić Komljenović, pomoćnik upravnika Departmana za zaštitu životne sredine i ekologiju „Srbija Žiđin Koper“ Bor.

Ovo je samo jedan od manjih projekata koje kompanija Srbija Ziđin Koper sprovodi u cilju zaštite životne sredine i rekultivacije zemljišta. Deo projekata koji su obuhvatali mnogo veću površinu i sanirali višedecenijske probleme je već završen.

„Proces ozelenjavanja je samo završni deo uređenja prostora. Pre toga je kompania Ziđin morala da uradi remedijaciju i kompletnu rekultivaciju, sa nanošenjem humusa i stvaranjem uslova za ozelenjavanje. Najveći i najlepši primer su visoki planiri koji su bili rudarska deponija, koja je sada uveliko fiksirana, sa izuzetkom jedne manje površine na vrhu koja još treba da se uradi. Time je stabilizovan nagib, ozelenjen veliki deo tih površina i zasađen veliki broj drveća. Posebno treba pomenuti jezero Robule, jedno od najzagađenijih jezera u kome ništa nije moglo da opstane, I koje je slobodno oticalo u Borsku reku i dalje u Timok. Njegovim ravnanjem i zatvaranjem, rekultivacijom i ostavljanjem samo jednog bazena iz kojeg se voda ponovo koristi u tehnološkom procesu u mnogome je sanirano stanje jezera Robule. Uz to ono je ozelenjeno što stvara I estetski veoma dobar utisak, ali pre svega je to što su zaštićene vode. Proces ozelenjavanja, koji podrazumeva I sadnju ruža i raznog drveća, donatorstvo u raznim ekološkim akcijama je zaista nešto što zaslužuje pohvale“, kaže Borivoje Stojadinović, savetnik direktora Instituta za rudarstvo i metalurgiju Bor.

Jedan od najznačajnijih tekućih projekata je ozelenjavanje i rekultivacija celog velikog planira, površine koja je u potpunosti bila devastirana i bila je jedno od najnegativnijih obeležja grada. Sada to polako dobija drugačiji izgled, a pored ekološkog uticaja na životnu sredinu, kada posao bude u potpunosti završen, takođe će dati sasvim drugačiji izgled panorami grada u celini.