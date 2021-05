Samo četiri nova slučaja kovida 19

BOR – U Boru su registrovana četiri nova slučaja virusa korona, a 165 je aktivnih slučajeva virusne infekcije na teritoriji grada, saopštio je Gradski Štab za vanredne situacije.

Na kovid odeljenjima Opšte bolnice u Boru hospitalizovana su 32 bolesnika, od kojih je 30 pozitivno na virus.

Na prvi pregled se, u toku jučerašnjeg dana, javilo 30 pacijenata sa potencijalnim simptomima virusa, a kovid ambulanta “Rudar” zabeležila je i 41 kontrolni pregled, dok je na prijemnim bolničkim odeljenjima obavljeno 17 pregleda.

Građani koji žele da se vakcinišu i na taj način zaštite od virusa, to mogu učiniti svakog dana od 8 do 19 časova u Domu zdravlja i prostorijama Kluba za stara lica, dok se vakcinacija po borskim selima obavlja prema utvrđenom rasporedu, te će se tako u ponedeljak, 17. maja imunizacija vršiti u selima Šarbanovac Timok, Brestovac i Gornjane, od 9 do 13 časova.