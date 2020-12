Šatori ispred trijažnog kontejnera i Kovid ambulante u Majdanpeku

MAJDANPEK – Kako bi pacijentima sa simptomima Kovid infekcije stvorili bolje uslove prilikom čekanja na pregled, odnosno testiranje na koronu, predstavnici Vojske Srbije postavili su juče ispred Kovid ambulante u Majdanpeku i trijažnog kontejnera šatore čekaonice.

„Iako za sada nije obezbeđeno zagrevanje šatora, smatramo da su sada uslovi u kojima se čeka na pregled znatno bolji, posebno ako se ima u vidu niska dnevna temperatura poslednjih dana i jaki udari vetra. Osim toga gužve u samom hodniku Kovid ambulante biće manje, a na taj način biće izbegnuti i bliži kontakti pacijenata sa simptomima korone“, kaže Milovan Njagojević, glavni tehničar u majdanpečkom Domu zdravlja.

Inače, poslednjih dana u Kovid amulanti, pri Domu zdravlja „Dr Veroljub Cakić“, koja radi od 7 do 21 sat i vikendom od 7 do 15 časova, obavi se oko 70 pregleda dnevno. S obzirom na to da je od ponedeljka počelo testiranje na Kovid 19 i u Zdravstvenoj stanici u Donjem Milanovcu, gužve za testiranje u Majdanpeku su u značajnoj meri smanjene.

U poslednja 24 sata u Majdanpeku je zabeležno 19 novih slučajeva korone, dok su u opštini trenutno na virus Kovid 19 pozitivne 223 osobe.