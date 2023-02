Sigurnost od zemljotresa u Boru

Stambene zgrade u Boru građene su po standardima koji obezbeđuju da izdrže zemljotrese do osam stepeni. Ipak nedavni potresi koji su se u Boru osetili iz Rumunije zabrinuli su građane, posebno one koji žive na višim spratovima solitera, gde se zemljotresi jače osećaju. S obzirom na to da se Bor ne nalazi na trusnom području opasnost je minimalna, ali je i pored toga bitno da se zna kako može da dođe do povreda.

BOR – Početkom nedelje u Boru su se osetila dva jača zemljotresa, čiji su epicentri bili u Rumuniji u blizini mesta Targu Žiju, prvi jačine 5,2 stepena Rihterove skale u ponedeljak, a drugi od 5,7 stepeni dan kasnije. Podrhtavanje tla osetilo se u većem delu Srbije. Ukupno je na ovom području u Rumuniji od 13. februara zabeleženo više od 300 zemljotresa slabijeg intenziteta.

Bor ne spada u trusno područje, kaže građevinski inženjer Branislav Dimitrijević i dodaje da su sve stambene zgrade u Boru, zbog miniranja na površinskim kopovima i moguće veće količine snega pravljene da izdrže potres od osam stepeni Merkalijeve skale i da su u vreme kada su građene, proračune i radove izvodile stručne firme, tako da nema opasnosti od rušenja. On dodaje da problem kod jačih potresa eventualno mogu da imaju stambene kuće koje nisu građene po projektu i sa slabijim materijalom. Kod zgrada u tom slučaju može da dođe do odlamanja dela fasade ili lomljenja stakla, a pravilo je da je ukoliko se građani nađu napolju, udalje od objekat što je više moguće.

Od kada se beleže potresi, epicentar zemljotresa veće jačine od pet stepeni rihtera najbliži Boru dogodio se u blizini Vidina u Bugarskoj i iznosio je 5,1 stepen. Na teritoriji Bora, Zaječara i Majdanpeka nije bilo potresa koji su u epicentru bili jači od četiri stepena.

U poslednjih 50 godina najjači potres koji se u Boru osetio bio je u Rumunije 1977 godine čija je snaga bila 7,5 stepeni rihterove skale.