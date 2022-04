Skener u borskoj bolnici popravljen, za nekoliko meseci stiže novi

BOR – Posle više od pola godine, skener u Opštoj bolnici u Boru je popravljen i na raspolaganju je lekarima i pacijentima. Prema rečima dr Gorana Joksimovića, direktora Opšte bolnice Bor, na skeneru su bila dva velika kvara, a za popravku koja je koštala više od milion dinara, sredstva su iz dva dela dobijena od republičkog ministarstva. Zakazivanje pregleda radi se po istom sistemu koji je bio i do sada, preko IZIS programa, uz izuzetak bolesnika kojima je skener neophodan po hitnom postupku.

Završen je i postupak javne nabavke za novi, četiri puta jači skener, za koji su sredstva obezbeđena iz budžeta Grada Bora. Ugovor je potpisan i očekuje se da on bude isporučen u roku od 30 do 150 dana. To važi i za ostalu opremu obezbeđenu iz gradskog budžeta, ultrazvučni aparat premijum klase, laporoskopski stub, uređaj za holter monitoring i instrumentima za hirurgiju.

Od ministarstva zdravlja pre nekoliko dana dobijeno je novo, potpuno opremljeno sanitetsko vozilo, a uskoro se očekuje i dolazak vozila za prevoz bolesnika koji su na programu dijalize.