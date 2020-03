Skraćeno radno vreme Doma zdravlja i ambulante Rudar u Boru

BOR – U skladu sa novim odlukama Vlade Republike Srbije o zabrani kretanja u vremenu od 17 do 05 časova, radno vreme Doma zdravlja „Bor“ i ambulante „Rudar“ biće od 07 do 16 časova.

U skladu sa postojećom epidemiološkom situacijom, u prostorijama „Doma zdravlja „Bor“ zbrinjavaće se isključivo hitna stanja, trudnice, onkološki pacijenti, hronični pacijenti sa pogoršanjem osnovne bolesti i lica sa posebnim potrebama.

Nepokretne pacijente i pacijente starije životne dobi preko 65 godina zbrinjava Služba za kućno lečenje i negu, preko koje će dobiti terapiju.

Služba za zaštitu predškolske i školske dece primaće pacijente po uobičajenom režimu, a vakcinisanje će se obavljati prema već utvrđenim procedurama.

Služba za zdravstvenu zaštitu žena, Služba stomatološke zdravstvene zaštite i sve seoske ambulante radiće po uobičajenom protokolu.

Služba hitne medicinske pomoći radiće sa pojačanim ekipama.

Napomena je da se pacijenti sa povišenom telesnom temperaturom i akutnim respiratornim tegobama javljaju isključivo u prostorije ambulante „Rudar“ na Drugom kilometru grada, od 7 do 16 časova. Pacijenti koji se redovno leče u pomenutoj ambulanti, shodno potrebama, biće preusmereni na Dom zdravlja.

Кontakt telefoni Doma zdravlja „Bor“ za zakazivanje redovne terapije su:

030 / 432 –777 i 030/ 411 – 060 i to od ponedeljka do subote od 07.00 do 16.00 sati, a nedeljom, takođe od 07.00 do 16.00 časova na telefon 069/ 88 64 341.