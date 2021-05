Slabi korona virus

BOR – U Boru su potvrđena četiri nova slučaja virusa korona, a 198 je aktivnih slučajeva virusne infekcije na teritoriji grada, saopštio je Gradski Štab za vanredne situacije.

Na kovid odeljenjima Opšte bolnice u Boru hospitalizovano je 30 bolesnika, i kod svih je potvrđeno prisustvo virusa.

U toku jučerašnjeg dana, na prvi pregled u kovid ambulantu “Rudar” javilo se osam pacijenata sa potencijalnim simptomima virusa, zabeleženo je 10 kontrolnih pregleda, dok je na prijemnim bolničkim odeljenjima obavljeno 12 pregleda.

Građani koji žele da se vakcinišu i na taj način zaštite od virusa, to mogu učiniti svakog dana od 8 do 19 časova u Domu zdravlja i prostorijama Kluba za stara lica, dok se vakcinacija po borskim selima obavlja prema utvrđenom rasporedu. U nedelju 16. maja imunizacija se obavlja u Slatini, Bučju i Krivelju, od 9 do 13 časova.