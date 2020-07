SRBIJA, BOR – U Srbiji u ponedeljak umereno oblačno i toplije, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. Jutro će biti sveže, u dolinama i kotlinama sa maglom, a tokom dana umereno toplo za ovo doba godine. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 10 do 16°C, maksimalna dnevna od 25 do 29°C.

U Boru u ponedeljak sunčano. Duvaće umeren, vetar. Minimalna temperatura 13° C, maksimalna dnevna 23° C.

Sunčano i sve toplije i narednih dana.