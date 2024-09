Sprečavanje nasilja u školama jedan od glavnih zadatak u prosveti

Sve osnovne i srednje škole u Boru spremno su dočekale početak nove školske godine, koju je započelo gotovo pet hiljada osnovaca i srednjoškolaca. Sprečavanje nasilja u školama i ove godine je, uz obrazovanje, jedan od najvažnijih zadataka u prosveti. Pojedina nova pravila su u primeni, druga čekaju zakonske odredbe i njihova primena bi mogla da počne od sledeće godine.

BOR – Nova školska godina u osnovnim i srednjim školama donela je i izmenu pojedinih pravila. Od drugog polugođa prošle školske godine u primeni su nove mere u borbi protiv nasilja u školama. Najznačajnija izmena odnosi se na mogućnost suspenzije učenika sa nastave od 8 do 20 dana. Do nove godine očekuju se i izmene zakona koje bi nastavnicima trebalo da obezbede status službenog lica.

„Primena ovog pravilnika je počela i on će nam omogućiti da brže reagujemo u slučajevima kada dođe do težih prekršaja discipline. Takođe, do nove godine očekujemo da prosvetni radnici dobiju status službenog lica što će značiti znatno veće kazne za počinioce vilo verbalnog ili fizičkog nasilja. Uopšteno gledano u Boru, za razliku od ostalih velikih gradova, nemamo ozbiljnije probleme sa disciplinom dece. Kao jedna od mera koju su direktori predložili i koja se razmatra je da učenik koji dobije jedinicu iz vladanja, bez obzira na ostale ocene, ponavlja razred. Ovakva vaspitna mera za sada nije u primeni, ali se pokazuje kao potrebna.“ – kaže Radiša Petković, koordinator rada osnovnih škola u Boru.

Prema odluci ministarstva od prvog septembra smanjen je maksimalni broj učenika po odeljenju i to za dva. Do sada je u odeljenju moglo da bude maksimalno 30 učenika, a uz dozvolu ministarstva do 33. Od 1. septembra taj broj smanjen je na 28, a moguće je uz dozvolu ministarstva da se poveća na 31.