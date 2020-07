Spremno nekoliko modela nastave za novu školsku godinu

Za novu školsku godinu, pripremljeno je nekoliko modela i prosveta je spremna da se u zavisnosti od epidemiološke situacije u hodu prilagođava. Škole i roditelji, odnosno đaci, moći će da se opredele koji im model nastave odgovara – onlajn ili rad u školi. Međutim, svi će morati da dođu u školu da bi bili propitani.

Nastava će se izvoditi samo uz epidemiološke uslove koji važe i u svetu – zbog distance od četiri kvadratna metra u učionicama može biti do 15 đaka, a đaci će morati da nose maske. Nastava će biti organizovana od 8, 11, 14 i 17 časova.

Škole do sledeće nedelje treba da odgovore ministarstvu u skladu sa svojim specifičnostima, koji će model prihvatiti, da li mogu da rade u jednoj ili je neophodno više smena.

Svi osnovci imaće po četiri časa dnevno, odnosno provodiće u školi tri sata. Prvi i drugi razredi kretaće ujutro u 8 sati, imaće četiri časa i završavaće u 11 sati. Posle najmlađih dolaze treći i četvrti razred i ostaju na nastavi od 11 do 14 časova.

Posle grupe od prvog do četvrtog u školu dolaze petaci i šestaci koji će svoja četiri časa imati od 14 do 17 časova, dok će sedmaci i osmaci biti u klupama od 17 do oko 20 časova.

Svi đaci imaće po četiri časa koja traju 35 minuta i redovne odmore. Časovi su skraćeni, ali se ne gubi vreme za nastavu jer nema upisivanja dnevnika tokom časa. Između svakog bloka nastave je oko dvadesetak minuta pauze kada se vrši dezinfekcija pre dolaska druge smene đaka.

Oni koji su bolesni, ili im je neko u porodici zaražen ostaju kod kuće i imaju onlajn nastavu. Svi, pa i oni koji idu u školu, imaće na ponuđenim platformama razne sadržaje i vežbe, ističe ministar Šarčević i dodaje da nacionalne manjine mahom imaju manja odeljenja i oni će svi moći da dolaze bez podela na grupe.

Za sve škole i osnovne i srednje važe iste bezbezbednosne mere.Kod dualnih i srednjih stručnih škola teoretski deo će biti u samim obrazovnim ustanovama, a praktični po kompanijama. Tako ćemo imati situaciju da dok je deo razreda na nastavi, drugi će biti na vežbama izvan škole, istakao je Šarčević.

Ministar kaže da je u manjim sredinama, manje i problema kako zadovoljiti sve uslove, ali u pojedinim školama i za smenski rad nedostaje učionica i tu će biti upotrebljene sale, kancelarije i drugi raspoloživi prostor.

U izradi je model izveštavanja pomoću kog će ministarstvo u svakom trenutku moći da prati koliko se uspešno odvija i organizuje nastava po školama.