„Srbija Ziđin Majning“ nastavlja sponzorisanje FK “Bor 1919”

Predstavnici kompanije Srbija Ziđin Majning i Fudbalskog kluba „Bor 1919“ potpisali su u upravnoj zgradi kineske kompanije, ugovor o sponzorstvu. Njime je predviđeno da će kompanija Ziđin Majning treću godinu za redom finansijski podržati rad ovog kluba.

BOR – Menadžer sektora održivog razvoja u oblastima životne sredine, društvene odgovornosti i korporativnog upravljanja kompanije Srbija Ziđin Majning, Džou Bin i novi predsednik Fudbalskog kluba Bor 1919, Stanimir Prelić potpisali su prostorijama kompanije, ugovor o sponzorstvu kojim nastavljena saradnja započeta 2022. godine. Potpisanim ugovorom kompanija će, kao i prethodne dve, finansijski podržati rad ovog sportskog kluba sa milion dinara. Kako je istaknuto prilikom potpisivanja, cilj je podrška razvoju sporta u Boru i stvaranje preduslova za plasman u više rangove takmičenja u Srbiji.

„Bor počinje novu fudbalsku istoriju, siguran sam u to. Bor će se vratiti u Super ligu, gde je nekada bio još u bivšoj Jugoslaviji, ja sam to obećao građanima Bora, a obećavam i ljudima iz kompanije, da ćemo biti dobri saradnici, da ćemo biti veliki klub, da će se rado družiti sa nama, da ih nećemo obrukati ni u čemu. Za kratko vreme od našeg dolaska i promena u klubu iznenađen sam dobrim rezultatima. Mnogo je bolje nego što sam i sam očekivao, a napredak se tek očekuje. Nama treba nekoliko meseci da dovedemo tim do ozbiljnijih granica. Sigurno ćemo stići dotle polovine sezone.“ – rekao je nakon potpisivanja ugovora o sponzorstvu predsednik FK Bor 1919, Stanimir Prelić.

“Drago nam je što je Srbija Ziđin Majning od svog početka rada deo razvoja borskog fudbala, podržavajući FK Bor 1919 u njegovom rastu i postignućima. Naša pomoć ovom najstarijem fudbalskom klubu nije omogućila samo bolje takmičarske rezultate, već je značajno uticala na povećanje broja mladih sportista, koji predstavljaju budućnost svakog sporta. Od skromnih početaka s tridesetak članova u najmlađim selekcijama, klub je danas mesto okupljanja više od 150 mladih fudbalera, što je znak velike posvećenosti dece sportu, ali i činjenice da postoji obilje talenata oko nas. Ostvareni uspesi, poput prelaska sa četvrtog mesta u 2021. godini do sadašnjeg prvog mesta u ovoj sezoni, samo su odraz kontinuiranog truda i podrške. FK Bor 1919 ima velike ambicije, uključujući ulazak u Srpsku ligu istok, što je obećao i predsednik Kluba, a što bi bio sjajan korak napred i za klub i lokalnu zajednicu. Razvoj sporta kod dece igra ključnu ulogu u njihovom zdravom odrastanju, podučava ih timskom duhu, disciplini i odgovornosti. Podrška kompanija poput naše razvoju lokalnog sporta pokazuje da je društveno odgovorno poslovanje više od ulaganja u infrastrukturu – to je ulaganje u budućnost mladih generacija, njihov kvalitetniji život i odrastanje. Verujemo da sport pomaže deci da ostvare svoj puni potencijal i zato ćemo nastaviti da podržavamo ovakve projekte, jer su oni temelj boljeg, zdravijeg i kvalitetnijeg društva.” – naglasio je Džou Bin menadžer ESG sektora kompanije Srbija Ziđin Majning.

FK Bor 1919 je u prva četiri kola ostvario dobre rezultate sa sve četiri pobede i nalazi se na prvom mestu u Zoni istoka. Očekivanja rukovodstva do kraja sezone su da zadrži dobar rezultat i obezbedi plasman u Srpsku ligu. Cilj je da u što kraćem roku ovaj klub koji ima najdužu tradiciju u Boru stigne do Prve savezne lige u kojoj je igrao još u vreme nekadašnje Jugoslavije, kada je liga bila mnogo jača i time vrati sjaj borskom fudbalu.

Kompanija Srbija Ziđin Majning je u prethodne dve godine za rad ovog kluba izdvojila dva miliona dinara.